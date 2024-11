Furto notturno in una pizzeria: «Rubati mille euro» 

Blitz dei ladri nella pizzeria “Manjericao”, in viale Marconi 39. Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno forzato prima la serranda, poi hanno sfondato, probabilmente prendendola a calci, la porta d’ingresso ed hanno raggiunto la cassa, portando via circa mille euro per poi andarsene indisturbati abbassando nuovamente la serranda per non destare sospetti.

La scoperta da parte della titolare, Gabriela Reis, è avvenuta domenica pomeriggio all’apertura del locale. La donna ha chiamato la polizia che ha effettuato i rilevamenti del caso: «È un episodio che fa molto male», ha detto. «Abbiamo aperto solo cinque mesi fa quindi il danno è doppio. Purtroppo non abbiamo ancora installato delle telecamere (che non ci sarebbero nemmeno nel distributore vicino, ndr) e al momento non abbiamo potuto fare altro se non denunciare e chiedere alle persone della zona se hanno visto qualcosa». Infine un piccolo sfogo da parte della giovane imprenditrice: «Sono venuta dal Brasile sperando di poter lavorare con serenità e tranquillità. Spero vivamente che qualcuno della zona abbia visto o sentito qualcosa e possa darci delle informazioni. Purtroppo, a malincuore, devo dire che non mi aspettavo questo livello di criminalità a Cagliari», ha concluso.

Certo è che per ragioni di sicurezza ora sarà installato un impianto di videosorveglianza. «Lo farò quanto prima perché è necessario».

RIPRODUZIONE RISERVATA