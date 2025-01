Furto notturno in un bar 

Non raggiunge i duecento euro, il bottino messo insieme dai ladri che, nella notte tra domenica e ieri, sono riusciti a entrare nel locale “Eva coffe & Wine”, in via Garibaldi a poca distanza da via Sulis. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, i ladri hanno raggiunto l’interno del pubblico esercizio e hanno forzato il registratore di cassa: forse pensavano di trovare l’intero incasso dell’ultima serata di lavoro, ma così non è stato. I titolari del locale, alla chiusura, avevano portato via i soldi custoditi nel dispositivo e lasciato solo un fondo cassa.

A dare l’allarme al numero unico per le emergenze uno-uno-due, che l’ha smistato alla Questura, è stato a quanto pare un cittadino di passaggio. Una volante della polizia è giunta in via Garibaldi in pochi minuti, ma i ladri erano già andati via da tempo. I poliziotti della volante hanno richiesto l’intervento della Polizia scientifica per rilevare eventuali impronte digitali o altri segni che possano consentire di risalire a loro. Saranno forniti agli investigatori della Squadra mobile, che ora sono al lavoro per identificare gli autori del blitz notturno.

RIPRODUZIONE RISERVATA