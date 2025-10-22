Furto notturno in macelleria, rubato l’incasso 

Dopo due anni di tregua, sembra riprendere la sequenza di furti seriali nei negozi del quartiere di Sant’Avendrace, in particolare nella strada principale.

Nella nottata di lunedì i ladri hanno forzato la serranda e poi infranto un vetro della porta d’ingresso della macelleria “Su Carnazzeri”, che si trova a fianco al liceo classico “Siotto”. «Si sono diretti subito verso la cassa», sospira Raimondo Puddu, proprietario della macelleria, «e hanno portato via quel che conteneva: un fondo cassa fra i trecento e i quattrocento euro». Un altro furto era stato messo a segno due anni fa.

Più che la somma di denaro, il problema «sono i danni provocati dai ladri per entrare: hanno sfasciato la saracinesca e la porta», conclude Puddu.

