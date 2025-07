Furto notturno al Siotto: spariscono merendine e soldi del distributore 

Hanno scelto una notte del periodo di vacanze estive, per mettere a segno un furtarello che, proprio per questo, ha fruttato poche decine di euro. Per farlo, i ladruncoli sono entrati nella sede del liceo classico “Siotto”, in viale Trento.

Solo di primo mattino, all’orario di apertura, i bidelli si sono resi conto che i distributori automatici di merendine erano stati forzati. E a parte qualche moneta custodita nel contenitore della gettoniera, proprio le merendine e qualche bibita sono di fatto il bottino messo a segno dai ladruncoli nel loro raid al liceo Siotto, dove sono entrati dopo aver forzato uno degli ingressi.

Forse crederanno di aver compiuto una bravata, invece è un furto con scasso e ora la polizia li cerca: ieri mattina, quando sono intervenuti per il sopralluogo, gli agenti della Squadra volante della Questura hanno richiesto l’intervento della Polizia scientifica. I tecnici hanno prelevato impronte digitali e altri reperti che saranno ora confrontati con le schede presenti nella banca dati in cui sono inserite le persone che hanno già commesso reati in passato. Gli accertamenti sono solo all’inizio. (l. a.)

