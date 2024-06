Furto nell’oratorio, l’ira di don Madeddu 

Prima hanno scavalcato la recinzione poi, con tutta calma, hanno smontato uno dei quattro gazebo montati nei giorni scorsi per ombreggiare la zona dove si svolgono le attività dell’oratorio.

Ladri in azione nel parco parrocchiale della chiesa di Santo Stefano. Il bottino però è stato magro: «Si tratta di un gazebo da 25 euro, valeva molto di più l’ombra che faceva ai ragazzi» ha detto amareggiato il parroco don Giulio Madeddu.

Le immagini delle telecamere, sebbene non chiarissime per via dell’oscurità, mostrano due persone che con tutta calma smontano i teli e la struttura in metallo e chissà se sono gli stessi che di recente avevano rubato l’ombrellone da esterni nel bar Sa Prazza in piazza Santa Maria.

Perché tutta la zona qui attorno è da tempo nel mirino di ladri e balordi. «Il problema» dice don Giulio, «è che la zona è abbandonata. Basta vedere la montagna di spazzatura che abbiamo qui davanti alla chiesa. Il degrado chiama degrado e dove ci sono disordine e sporcizia succedono anche queste cose».

Della questione don Giulio ha parlato anche nella sua pagina Facebook: «I nostri ragazzi continueranno a cantare e a divertirsi. Siamo consapevoli che i primi ad essere “senza ombra”, sono proprio coloro che hanno compiuto questo gesto. Le persone inconsistenti non possono nemmeno avere la propria ombra».

