Furto nella serra di marijuana sotto sequestro 

La mancata custodia 24 ore su 24 della serra al cui interno, a Uta, erano custodite circa 30mila piante di canapa indiana sequestrate dai carabinieri martedì scorso, ha avuto una conseguenza. La cui reale entità deve essere ancora valutata. Nella notte tra giovedì e ieri qualcuno è entrato nell’area, ha violato i sigilli e ha prelevato un numero indeterminato di piccoli arbusti (l’intero lotto ne comprendeva di svariata altezza compresa comunque tra i 50 e i 170 centimetri) caricandoli a bordo del furgone lasciato all’esterno coi portelloni aperti per agevolare il carico. Principalmente piantine già estirpate e appese in attesa che si seccassero.

La fuga

Poi la fuga, che tuttavia ha avuto un imprevisto scoperto ieri mattina dai militari andati a verificare la situazione: il mezzo aveva concluso la sua corsa dopo poche decine di metri in bilico tra la stradina di accesso e il canale che corre lungo la piantagione coperta, rendendo impossibile la prosecuzione della marcia. Ma della marijuana nessuna traccia, dunque i ladri devono essersi organizzati facendo arrivare un altro veicolo sul quale è stata trasferita la “merce”. Il furgone è risultato rubato e ora sono in corso le indagini per risalire agli autori del blitz. Nel frattempo, scoperto quanto accaduto, è stata disposta la sorveglianza con un presidio fisso di forze dell’ordine.

Ai domiciliari

Mentre Franco Ladu, 60 anni, di Desulo, l’uomo bloccato dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale e di Dolianova al momento dell’irruzione nella serra, lascia il carcere e va ai domiciliari, come disposto dal gip al termine dell’udienza nella quale è stato anche convalidato l’arresto l’arresto dell’indagato difeso dall’avvocato Gianfranco Meloni.

Sempre ieri, ma nel pomeriggio, i carabinieri sono andati a tagliare le altre 9mila piantine sequestrate a Dolianova in un’operazione portata a termine la settimana prima dai militari dell’aliquota operativa della Compagnia locale e del Comando Provinciale di Cagliari col supporto dallo Squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta. In quel caso erano finite in cella due persone ed erano state messe sotto sequestro l’intera area e la relativa piantagione. Anche allora senza il presidio fisso di controllo, ma non risultano tentativi di furto.

Vista l’analogia tra le due strutture, inquirenti e investigatori ipotizzano un collegamento e lavorano per capire se dietro ci possa essere lo stesso gruppo, specializzato nell’allestimento di coltivazioni al chiuso di canapa indiana.

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