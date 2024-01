Furto nella sede Enel, individuata la banda 

Si è chiuso il cerchio attorno alla banda che un anno fa aveva rubato un furgone dal Centro Enel di Quartucciu poi trovato bruciato in via Meucci a Selargius. Due dei presunti responsabili sono stati smascherati e denunciati dai carabinieri nelle settimane successive mentre ieri a finire nei guai è stato il terzo complice, un 27enne Villaspeciosa accusato di aver partecipato al raid. Le indagini effettuate dai carabinieri sono state chiuse con un rapporto finale alla Procura della Repubblica di Cagliari. Il furgone era stato utilizzato per portare via alcuni monitor dagli stessi uffici dell’Enel di Quartucciu. Un colpo non casuale studiato e portato avanti nei particolari dai tre giovani, rimasti coinvolti nelle lunghe indagini.

Due dei presunti ladri sono stati subito denunciati per furto e danneggiamento smascherati grazie alle immagini delle telecamere. I carabinieri avevano visionato le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza della sede dell’Enel, individuando un 24enne dipendente della società e la fidanzata, che aveva messo in vendita i monitor attraverso dei siti internet. Lavorando sui tabulati telefonici, gli inquirenti sono risaliti ad alcuni amici degli indagati, riuscendo a risalire infine al 27enne di Villaspeciosa, ora indagato. Nulla è dato a sapere sulla fine dei monitor rubati. Il furgone come detto era stato bruciato per cancellare ogni impronta. Una precauzione che non non è servita visto che i presunti autori del colpo sono stati tutti smascherati.

