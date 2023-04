Furto nella rivendita di bombole del gas:  coppia denunciata 

Una coppia di guspinesi, Roberto Atzori, 41 anni, e Cinzia Cadeddu, 52, sono stati denunciati dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato. Le indagini dei militari sono scattate in seguito della denuncia presentata da un 49enne di Guspini, titolare di una rivendita di bombole del gas, situata in quella via Matteotti. L’uomo ha raccontato in caserma di aver subito un furto mettendo a verbale l’elenco degli oggetti che erano spariti dall’ufficio della sua attività.

I carabinieri hanno così cercato di fare luce sull'accaduto raccogliendo testimonianze e mettendole insieme ad altre prove raccolte sul posto negli istanti immediatamente successivi al furto. In base alle ipotesi degli investigatori, i due denunciati si sarebbero introdotti furtivamente all'interno dell’esercizio commerciale e avrebbero portato via un computer portatile, quattro cellulari, dodici coltelli, due motoseghe e circa venti euro in monete.

A seguito delle perquisizioni eseguite dai militari è stato possibile recuperare l’intera refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario. ( m. c. )

