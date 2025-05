Furto nella notte in uno studio medico 

Il bottino non è ingente, ma i danni e gli inconvenienti causati sì. Furto nella notte tra giovedì e ieri in uno studio medico di via Dante. Il colpo è stato scoperto di mattina alla riapertura: chi è entrato, passando da una finestra, ha portato via un pc. Chi è arrivato ieri ha trovato del disordine nelle stanze al primo piano. Immediata la segnalazione alla Polizia con l’intervento degli agenti della Squadra volante e degli specialisti della Scientifica.

Probabilmente il ladro – o i ladri perché ad agire potrebbero essere state almeno due persone – pensava di trovare qualcosa di valore all’interno dello studio medico. Secondo una prima ricostruzione fatta dai poliziotti delle volanti, chi si è introdotto al primo piano della palazzina è passato da una finestra. Non ci sarebbero segni di scasso. Una volta all’interno ha cercato eventuali oggetti di valore, per poi afferrare e portare via soltanto un personal computer.

Oltre al personale delle volanti, ieri mattina in via Dante sono arrivati anche gli specialisti della Scientifica a caccia di eventuali tracce o segni lasciati da chi si è introdotto nello studio medico. Il titolare dell’attività da un primo sopralluogo avrebbe riferito che è stato portato via soltanto un pc. (m. v.)

