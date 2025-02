Furto nella focacceria di via Bacaredda 

Ancora un’attività commerciale nel mirino dei ladri. Nella notte tra sabato e domenica un malvivente ha sfondato la vetrata dell’ingresso della Piccola Focacceria di via Bacaredda: una volta all’interno ha portato via la cassa e alcune bottiglie di vino. Un colpo dal bottino non ingente ma dai danni elevati. E quello del weekend non sarebbe un caso isolato: nella zona, nei giorni precedenti, ci sono stati dei furti in un centro estetico e una farmacia.

Insomma sembra che la lunga scia di colpi e spaccate, iniziata con i raid in viale Marconi, via Machiavelli e via Castiglione, stia proseguendo con le attività che si trovano dalle parti attorno al mercato di San Benedetto. Il titolare della focacceria ha già presentato la denuncia alla Polizia. «Purtroppo», spiega Fabio Pisano, «oltre a quanto portato via, non molta roba, abbiamo subito un ingente danno e avuto dei disagi nel nostro lavoro». Ad agire, secondo i primi accertamenti degli agenti della Squadra volante e come riscontrato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato un solo uomo, incappucciato. «Ha afferrato un grosso mattone in cemento usato per dei lavori nella zona, distruggendo la vetrata», evidenzia Pisano. Non è escluso che si tratti della stessa persona che ha agito nella zona, mettendo a segno altri furti.

Tra i piccoli imprenditori cresce la preoccupazione per l’aumento dei colpi a negozi, ristornati ed esercizi commerciali di vario tipo. L’appello è quello di maggiori controlli. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA