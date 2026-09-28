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Samassi.
29 settembre 2026 alle 00:26

Furto nella casa del sacerdote, caccia ai due rapinatori 

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Proseguono le indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili del tentato furto in casa ai danni dell’ex parroco di Samassi don Bruno Pittau. I militari sanno con certezza che a scavalcare il muro del giardino di via Vittorio Venero in pieno giorno sia stato un uomo incappucciato, accompagnato da un complice che nel mentre era rimasto in auto pronto per la fuga. Resta da capire perché i due hanno scelto come obiettivo l’umile dimora di un sacerdote in pensione e perché abbiano deciso di colpire di giorno e in un centro storico dalle vie strette e insidiose che hanno reso di certo complessa la fuga in auto.

Solo l’intervento tempestivo della badante e il suo urlo che ha squarciato il silenzio del paese sono riusciti a mettere in fuga i malviventi.

I vicini di casa, intervenuti in soccorso della donna sanguinante, hanno solo sentito le grida senza vedere i due aggressori. Le testimonianze dirette delle vittime hanno invece chiarito che i due criminali avessero il viso coperto e si siano allontanati a bordo di una vettura grigia.

Il mezzo che ha lasciato a tutta velocità il centro storico di Samassi potrebbe essere la chiave per individuare i colpevoli, forse qualche telecamera potrebbe averla infatti ripresa nella fuga, permettendo così di risalire ai proprietari.

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