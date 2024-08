Furto nel negozio per bimbi: «Amareggiata, ma reagirò» 

Ferie rovinate per la titolare del negozio Baby Chic e un’enorme amarezza. Qualcuno, nella notte tra sabato e ieri, ha forzato la serranda dell’attività di via Sant’Agostino a Monserrato, che vende articoli usati per bambini, per poi sfondare la vetrata. «Hanno portato via i soldi nella cassa e quelli in un salvadanaio», commenta con la voce profondamente triste la titolare, Eleonora Mameli. «E poi ci sono i danni. Quello che mi fa immensamente rabbia è che io sono attiva nel sociale e aiuto anche le persone in difficoltà. Se qualcuno avesse avuto bisogno di una mano sarebbe bastato chiederlo. Così fa davvero male».

La denuncia è stata già presentata ai carabinieri della stazione di Monserrato. Ci sono delle immagini degli impianti di video sorveglianza che potrebbero essere utili ai militari. Insomma chi ha agito potrebbe avere le ore contate.

Il negozio era chiuso per ferie dall’8 agosto con riapertura il prossimo 25. Poco più di due settimane di relax, ora completamente rovinate. «Mi ha avvisato una vicina», spiega Mameli che si trovava in vacanza nell’Isola. «Mi ha chiamato per dirmi se avessi dimenticato il tappetto fuori dal negozio. Ho capito subito che era entrato qualcuno. Le ho chiesto di verificare se la serranda si alzasse. Me lo ha confermato, dicendomi che la vetrata era in frantumi. Mi è crollato il mondo addosso». È dovuta rientrare a Monserrato per sistemare serranda e vetrata, ma anche per presentare la denuncia. «Ringrazio le persone che mi hanno scritto e chiamato, standomi vicine. Nonostante il duro colpo, visti i sacrifici quotidiani, mi risolleverò: sempre a testa alta». (m. v.)

