Furto nel market, 33enne in manette 

Ha forzato una porta di un supermercato di via Ampere durante la notte tra sabato e domenica, per poi iniziare a arraffare diversi prodotti. L’azione, come ricostruito dai carabinieri della stazione di Pirri, è stata interrotta proprio dai militari presenti nella zona: hanno sentito il sistema d’allarme e quando sono arrivati hanno individuato Mauro Piras, 33 anni, originario di Villasor ma attualmente senza fissa dimora. L’uomo ha tentato la fuga ma è stato bloccato e arrestato, come disposto dal pm di turno, con l’accusa di furto aggravato.

I carabinieri hanno recuperato i prodotti che Piras, secondo le accuse, stava cercando di portare via nel suo blitz notturno. Il 33enne è stato accompagnato nella caserma di via Nuoro e trattenuto nelle camere di sicurezza: stamattina sarà in Tribunale per il processo per direttissima. (m. v.)

