Furto nel maneggio: sparite selle e altre attrezzature 

L’amarezza non è tanto per il valore dell’attrezzatura rubata (4 mila euro), ma per avere visto profanato il rifugio degli animali (cavalli ma anche cani) voluto dalla figlia portata via a 38 anni di età da un brutto male. È questo il sentimento di Onofrio Secci, 70 anni, imprenditore nel campo delle costruzioni metalliche per professione che investe molte delle sue energie nel centro ippico Pantaleo, in località Baccu Scova, a qualche passo dalla statale 128, a Monastir.

La struttura, con 20 cavalli ospitati nei box incastonati nei 35 mila metri quadrati dell’azienda, è stata presa di mira dai ladri che hanno fatto razzia dell’attrezzatura utilizzata per l’attività equestre, rivolta anche ai bambini e ai disabili. «Il furto è stato effettuato nella notte di martedì», esordisce Onofrio Secci. «I ladri hanno rubato, tra l’altro, due selle, copertine e sottopance».

Onofrio Secci, con la figlia più piccola, Gloria, e il genero, porta avanti il progetto che la figlia Laura (titolare anche di una salone per la toelettatura dei cani) aveva fortemente voluto 15 anni fa. «Lei ci teneva tanto, ora che non c’è più seguo il maneggio con i miei cari. Laura, che ci manca tantissimo, era amante degli animali, e nel maneggio ci sono ancora i randagini che lei aveva sottratto alla strada», continua Secci, turbato per un’azione che potrebbe avere come autore qualcuno che conosceva bene l’azienda. «Per prevenire i furti avevamo sistemato le telecamere e in 15 anni dal maneggio non era mai mancato nulla, ora invece questo furto che non riusciamo a comprendere: qualcuno è stato capace di disattivare la videosorveglianza e guadagnarsi la fiducia del pitbull di guardia.

Sull’episodio indagano i carabinieri. (i. pil.)

