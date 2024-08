Furto in un’abitazione: un 55enne arrestato subito dopo il colpo 

Ha approfittato dell’assenza degli inquilini e, dopo aver forzato la porta d’ingresso di una casa con un cacciavite, è entrato nell’appartamento: ha riempito alcune buste con pc portatile, telefono cellulare, scarpe, abbigliamento, profumi e piccoli elettrodomestici, e si è allontanato dall’abitazione di piazza Yenne. Ma qualcuno lo ha visto e ha chiamato una pattuglia della Polizia Locale che era in servizio nella zona. Gli agenti hanno subito fermato Fabrizio De Giorgi, 55 anni: la perquisizione ha permesso di recuperare tutta la refurtiva e l’uomo è stato arrestato.

Ieri mattina, nel processo per direttissima, il 55enne cagliaritano assistito dall’avvocata Anna Maria Serra, ha ottenuto i termini a difesa. Il giudice ha fissato la prossima udienza per il 9 settembre disponendo intanto i domiciliari.

Secondo la ricostruzione fatta dai poliziotti della Municipale, De Giorgi lunedì pomeriggio ha fatto irruzione nella casa di una coppia che in quel momento si trovava in giro per delle compere. Non è escluso che il 55enne abbia visto i due uscire dall’abitazione, per poi forzare subito la porta d’ingresso. L’incursione è stata rapida ma ha permesso all’uomo di portare via parecchi oggetti, sistemati in alcune buste della spesa. Un passante ha notato i movimenti sospetti e ha chiamato subito la Polizia Locale che si trovava nella zona per un altro servizio. Gli agenti hanno così bloccato quasi subito De Giorgi che si era liberato di un cacciavite (recuperato dai poliziotti). Tutta la refurtiva è stata messa sotto sequestro come disposto dal pm Gaetano Porcu, in attesa di essere restituita ai proprietari. (m. v.)

