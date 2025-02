Furto in una struttura, 3 a processo 

Un furto nesso a segno all’interno della struttura del Comune di Tinnura, e ricettazione di beni rubati in quella stessa circostanza fra Tresnuraghes , Suni , Scano Montiferro e Bosa . La vicenda, che chiamava undici indagati, è arrivata in udienza predibattimentale davanti alla giudice Silvia Palmas, che poi ha pronunciato la decisione: Mourad Siah (difeso dall’avvocato Antonello Spada) è stato condannato a tre anni col rito abbreviato; tre indagati rinviati a giudizio: Noureddine Siah (avvocato Piero Aroni), Fabio Carta (avvocato Francesco Lai) e Yuri Pittalis (avvocato Carlo Tortora); messa alla prova per Ivano Contini (avvocata Valeria Dettori) e Gaetano Bottone (avvocato Gianfranco Siuni); non luogo a procedere per Stefano Deriu (avvocato Luciano Rubattu), Dario Scarpulla (avvocata Maddalena Bonsignore), Sebastiano Pibiri (avvocata Dettori), Fabio Dessì (avvocato Dionigi Porcu) e Giovanni Pitzolu (avvocato Giulio Fais).

La storia

Risale al 2019 quando nella struttura ricettiva comunale di Tinnura Luna e istellas era stato messo a segno un furto: erano spariti numerosi componenti di una cucina industriale, tra stufa a pellet, frigorifero, forno, lavastoviglie, affettatrice, tritacarne, bollitore. Per commettere il colpo i ladri avevano danneggiato la serratura del cancello, scassinato due persiane e una porta. Reato contestato ai due Siah, Carta e Pittalis. Nella stessa inchiesta la Procura della Repubblica aveva contestato la ricettazione compiuta a Scano Montiferro, Suni, Bosa e Tresnuraghes, di numerosi beni provento di furto: fra gli altri anche quelli fatti sparire, appunto, dalla struttura comunale di Tinnura; l’accusa era stata contestata a Dessì, Pitzolu, Scarpulla, Pibiri, Bottone, Contini e Deriu. Per Contini e Bottone la giudice ha disposto la messa alla prova, mentre per gli altri non luogo a procedere.

Il processo

Infine per Noureddine Siah, Fabio Carta e Yuri Pittalis è stato disposto il rinvio a giudizio: per loro il processo comincerà il 26 febbraio davanti alla giudice monocratica Sulis. ( p. m. )

