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Orosei
11 giugno 2026 alle 00:29

Furto in pizzeria, arrestato ex dipendente 

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È stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri il presunto autore di un furto in una pizzeria di Cala Liberotto, a Orosei. Si tratta di Roberto Sechi 36enne sassarese, ex dipendente dell’esercizio commerciale. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri alla guida di una Fiat 600 rubata a Sassari lo scorso 5 maggio.

Per occultarne la provenienza illecita, sull’auto erano state messe targhe rubate a Sassari pochi giorni prima. Nella perquisizione domiciliare i militari, coordinati dalla pm Sandra Maria Bendetta Picicuto, hanno raccolto gravi indizi a suo carico per il furto ai danni della pizzeria da cui, lasciando tracce di sangue durante l’effrazione, aveva portato via generi alimentari e 200 euro. L’uomo è stato arrestato, e difeso da Nello Ziri è comparso davanti al gip, che nell’udienza di convalida, ha confermato la custodia cautelare in carcere.

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