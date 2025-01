Furto in chiesa, incastrato il ladro 

Un timbro del convento di san Francesco nascosto nel calzino e i filmati delle telecamere incastrano un 45enne, originario di San Nicolò d’Arcidano. Sarebbe il responsabile del raid in chiesa e di una serie di furti messi a segno uno dopo l’altro mercoledì scorso. L’uomo, al momento ricoverato nel reparto di Psichiatria del San Martino, è stato denunciato dai carabinieri per furto e danneggiamento aggravati.

Il blitz

Passando dal cantiere dell’ex convento, mercoledì sera il ladro ha sfondato un pannello in legno ed è entrato in chiesa. Qui ha danneggiato l’altare, buttato per terra fiori e candele per poi fuggire portando via un turibolo e un cestello per l’acqua santa. Il furto è stato scoperto la mattina dopo dai frati, immediate le indagini dei carabinieri. Sopralluoghi in chiesa e nel cantiere, i filmati della videosorveglianza comunale e di privati sono stati fondamentali per chiudere il cerchio.

Le indagini

I militari della Compagnia e del Ris di Cagliari analizzando i filmati (grazie anche alla collaborazione della Polizia locale) hanno subito identificato il responsabile, già noto alle forze dell’ordine. E hanno ricostruito i movimenti del 45enne che mercoledì ha iniziato i furti alla stazione Arst di via Cagliari dove alle 19.15 ha rubato un estintore. Sette minuti dopo è ripreso dalle telecamere in via Duomo, dove ha prelevato uno zaino nero da una bici, subito dopo due caschi legati nel sottosella di uno scooter. Alle 19.26 viene immortalato davanti alla chiesa di san Francesco, da dove è uscito venti minuti dopo: casco da motociclista in mano e un oggetto color argento, si è diretto verso via sant’Antonio facendo perdere le proprie tracce.

In ospedale

I militari hanno poi accertato che il 45enne poco dopo i furti si era rivolto al Pronto soccorso, dove era sembrato subito particolarmente esagitato e aggressivo tanto che era stato chiesto l’intervento dei carabinieri. L’uomo era stato dimesso, ma sabato mattina erano stati i genitori a riaccompagnarlo in ospedale e anche in quell’occasione il clima si era subito infiammato. Il poliziotto del posto fisso quindi aveva chiesto l’intervento dei colleghi della Squadra mobile: addosso al 45enne viene trovato il timbro della chiesa. Durante le perquisizioni nella casa di Arcidano i carabinieri trovano gli abiti e le scarpe indossati dall’uomo la sera dei furti. Sono ancora in corso le ricerche del resto della refurtiva, in collaborazione con i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cagliari le immagini degli oggetti sacri rubati saranno inserite nella banca dati dei beni culturali sottratti. Dall’Arma intanto un appello ai parroci perché installino sistemi di allarme e telecamere nei luoghi di culto.

I precedenti

Il 45enne in passato era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona a scopo di estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare in un’occasione si era barricato in casa, tenendo prigionieri anche i genitori, aveva aperto una bombola di gas, minacciando di far esplodere lo stabile. abitazione. C’era voluto l’intervento dei carabinieri con l’allora capitano Francesco Giola per fermarlo.

