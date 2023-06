Consisterebbe in alcune borse di marca il bottino del furto compiuto ieri nell’abitazione del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, in località Varcaturo a Giugliano in Campania (Napoli). I ladri si sono impossessati anche delle chiavi dell’auto, una Mercedes, poi ritrovata nel comune di Aversa, grazie alla scatola nera installata a bordo.