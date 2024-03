Furto in casa: rubati orologi, tablet e abiti 

Ladri in azione in una abitazione del centro di Selargius. I malviventi, dopo aver forzato una finestra, hanno fatto irruzione all'interno della casa rovistando in lungo e in largo. Sono poi scappati con alcuni orologi, un tablet e alcuni abiti. A dare l’allarme sono stati i proprietari, poi il sopralluogo dei carabinieri e l’avvio delle indagini con l’esame di alcune telecamere piazzate nella zona e l’interrogatorio di alcune persone. Sarebbero state eseguite anche alcune perquisizioni domiciliari: in merito non sono trapelate indiscrezioni.

Le indagini vanno avanti anche alla ricerca di eventuali testimonianze che potrebbero tornare utili nell’economia del lavoro investigativo dei carabinieri di Selargius e del Nucleo operativoradiomobile della Compagnia di Quartu. I servizi di prevenzione hanno interessato nelle ultime ore l’intero territorio con appostamenti nei punti ritenuti più a rischio.

