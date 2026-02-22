VaiOnline
Viale Merello.
Furto in casa, incastrato dal cappellino 

Bottino da 300mila euro: un 40enne ai domiciliari dopo la prova del Dna 

È stato incastrato dal suo stesso cappellino. Lo avrebbe dimenticato all’interno di un’abitazione signorile nella zona di viale Merello dove, secondo le accuse, avrebbe compiuto un furto dal valore complessivo di 300mila euro. In seguito alle indagini della polizia e alla prova del Dna, è finito ai domiciliari Michael Giudice, quarantenne cagliaritano già noto alle forze dell’ordine.

Il colpo

Il furto risale alla scorsa estate. Il 21 luglio 2025, secondo le ricostruzioni, Michael Giudice sarebbe entrato all’interno di una casa nella zona di viale Merello, riuscendo a sottrarre numerosi oggetti di valore, tra opere d’arte e altri beni di pregio per un valore stimato intorno ai 300mila euro. Le indagini degli investigatori della Squadra mobile, coordinate dal dirigente Davide Carboni, sono partite immediatamente. Nel corso del sopralluogo, sono state raccolte le testimonianze dei vicini e visionate le immagini degli impianti di videosorveglianza. Dai filmati, gli agenti hanno notato una Fiat Freemont rossa parcheggiata all’esterno. Insieme alle altre informazioni raccolte, gli agenti hanno concentrato le proprie attenzioni su Michael Giudice, già noto per reati simili e ritenuto dalle forze dell’ordine uno specialista nei furti in abitazione.

La Scientifica

Il 40enne è stato fermato qualche giorno dopo il furto, il 6 agosto, dagli agenti delle Volanti e della Squadra mobile, alla ricerca proprio della Fiat Freemont rossa. A bordo dell’auto, secondo l’accusa, è stato sorpreso con argenteria varia e oggetti provenienti da un altro furto in abitazione, insieme ad arnesi da scasso ritenuti compatibili con i colpi messi a segno durante l’estate. Ma, in assenza di prove sul furto, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. Il cappellino, ritrovato dalla Polizia scientifica durante il sopralluogo nella casa svaligiata, è stato così un elemento chiave per incastrare l’uomo. Dall’indumento gli specialisti della Scientifica sono riusciti a isolare un profilo genetico e il Dna è risultato pienamente compatibile con quello dell’indagato.

I dipinti restituiti

Michael Giudice è finito così davanti al Gip per l’interrogatorio preventivo. Difeso dagli avvocati Benedetta Mauro e Marco Lisu, il 40enne non ha confessato di aver commesso il furto ma, come riferito dalla difesa, ha consegnato alcuni beni in suo possesso provenienti da fatto illecito, senza però specificare il tipo di reato. Secondo la polizia, sarebbero sei quadri sottratti dall’abitazione colpita a luglio. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa del processo in cui le responsabilità dell’indagato saranno accertate definitivamente. L’inchiesta della polizia nel frattempo prosegue per individuare il complice che avrebbe agito insieme a lui.

