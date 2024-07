Furto in casa di Alessandra Todde 

«Cecia è stata molto male ha bisogno immediato di aiuto! Apri, apri subito». Erano circa le 11 del mattino quando un solo individuo, a viso scoperto, ieri ha bussato insistentemente alla porta di casa di Cecia Gandolfi, mamma della Presidente della Regione Alessandra Todde, in piazza Santa Maria della Neve, nel centro della città.

Appena aperta la porta l’uomo si è fiondato dentro e avrebbe terrorizzato l’anziana zia della governatrice, che in quel momento era da sola nell’abitazione. Poi si è mosso velocemente e ha razziato gioielli e soldi. La donna, preoccupatissima per le sorti della sorella, ha scoperto poco dopo che era tutto falso, quando ha visto rincasare Cecia Gandolfi sana e salva.

Immediata la denuncia ai carabinieri che hanno la caserma del comando Provinciale a meno di cinquanta metri da casa Todde: i militari si sono precipitati subito e hanno avviato le indagini, per truffa. Alessandra Todde, avvisata di quanto era accaduto, ha seguito da Cagliari tramite una persona di fiducia l’evolversi della vicenda mentre si svolgeva la Giunta. Poi è tornata subito a Nuoro per sincerarsi di quanto accaduto.

Il raggiro

In città da alcune settimane si sarebbero verificate diversi furti negli appartamenti. Ma ieri chi ha agito conosceva probabilmente non solo l’identità, ma anche le abitudini della madre della presidente della Regione. Cecia Gandolfi era uscita di casa per andare a fare della spesa, lasciando nell’abitazione sola la sorella. Il malvivente ha così agito con estrema scaltrezza, bussando alla porta con forza e insistenza, convincendo la zia di Alessandra Todde, in quel momento rimasta sola all’interno della casa, a farsi aprire.

Una volta all’interno, con fare agitato, l’uomo avrebbe usato la solita storiella dell’incidente, dicendo alla donna che era capitato qualcosa di grave alla sorella. Un’insistenza che ha terrorizzato l’anziana che abita in casa con la mamma della Presidente della Regione: convinta che la sorella fosse in pericolo di vita, la donna è andata nel panico mentre il ladro razziava dalla casa soldi in contanti e i gioielli. Poi l’uomo, che pare abbia agito da solo, è andato via con la stessa agitazione con cui era arrivata lasciando stordita e confusa la sua vittima.

La denuncia

Una volta che Cecia è rincasata, ha visto lo stupore della sorella che le ha raccontato tutto. A quel punto la madre di Alessandra Todde si è precipitata in caserma, distante poche decine di metri, per denunciare quanto accaduto. In città è scattata subito la caccia al truffatore, l’indagine dei carabinieri è coordinata dalla pm Martina Varagnolo, mentre in serata dal Consiglio regionale si era diffusa la notizia di un’aggressione e una rapina in casa Todde, ma che col passare dei minuti si è dimostrata non veritiera, tanto che l’ipotesi di reato è quella di truffa.

Alessandra Todde, informata dalle forze dell’ordine, ha seguito da Cagliari la vicenda per poi fare subito rientro a Nuoro.

