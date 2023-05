Furto e notti a scrocco nel b&b  

Arrivavano di notte per dormire e andavano via di mattina presto, per evitare di essere notati dal titolare di un b&b, in via Roma. Così, per otto giorni, due uomini hanno utilizzato alcune stanze della struttura dopo essersi impossessati della chiave del portone di ingresso e delle camera. Il gestore ha notato alcune stranezze: letti utilizzati e asciugamani umidi. Fino a quando, venerdì mattina, dovendo consegnare una camera a una turista ha sorpreso i due, bloccandoli prima che potessero scappare e attendendo l’arrivo dei carabinieri. Sono stati i militari a recuperare le chiavi ma anche un phone portato via da una stanza. Un 46enne di Gergei e un 22enne di Decimomannu sono stati denunciati per furto in abitazione e violazione di domicilio.

L’incursione

La particolare vicenda è stata ricostruita dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia. I due disoccupati e con precedenti denunce alle spalle sono entrati in azione lo scorso 4 maggio: hanno aperto, forse forzandola, la cassetta di sicurezza del b&b avendo a disposizione così la chiave per entrare nella struttura. Poi si sono impossessati di una chiave universale, utilizzata dal personale addetto alle pulizie, avendo così accesso a tutte le camera da letto. E, senza mai farsi trovare, hanno dormito nel b&b usando, come emerso dalle indagini dei militari, almeno tre stanze.

Raid notturni

Il gestore fin dal primo giorno ha notato delle stranezze, ma non è mai riuscito a sorprendere chi entrava di nascosto nel b&b anche perché si occupa di diverse strutture. I due disoccupati sono riusciti a trascorrere dieci notti, cambiando camere e utilizzando anche i servizi igienici. Potendo disporre delle chiavi, raggiungevano via Roma di notte e andavano via la mattina presto, evitando così di essere sorpresi dal gestore o da qualche collaboratore.