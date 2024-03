Furto e inseguimento Patteggia dieci mesi  

Di macchine lanciate a razzo e furto di alcolici si è discusso, ieri in tribunale, nel processo per direttissima a carico del sassarese Gianpaolo Saba che, lunedì scorso, aveva tentato di seminare i carabinieri sulla ex 131. L'uomo è stato segnalato ai militari dal responsabile di un centro commerciale di Porto Torres che l'aveva visto sottrarre dagli scaffali tre bottiglie di alcolici e allontanarsi su una Yaris. A quel punto i militari dell'Arma si sono appostati all'altezza della prima rotatoria di Ottava, intimando l'alt al conducente appena avvistato. Questi però, anziché fermarsi, ha spinto sull'acceleratore ingaggiando un inseguimento con le forze dell'ordine e tentandole tutte per avere la meglio, dal bruciare svariati semafori rossi fino a guidare in mezzo alla carreggiata, raggiungendo punte di velocità di 150 chilometri orari. Diversi gli incidenti evitati per un soffio fino a che il sassarese, superato il rione di Li Punti ha, d'improvviso, svoltato verso la zona industriale di Predda Niedda e lì i militari, approfittando delle strade più larghe, sono riusciti a bloccare il fuggitivo dopo 500 metri al termine di una folle corsa lunga 12 chilometri. Saba, assistito dall'avvocato Marco Palmieri, si è difeso asserendo di esser stato preso dal panico. Alla fine la giudice Monia Adami ha accettato il patteggiamento, concordata dal legale e dalla pm Paola Manunza, consistita in dieci mesi di reclusione e 350 euro di multa. (e. f.)

