Furto di zafferano, disoccupato nei guai 

Furto fuori dal comune nell’Eurospin di via Gobetti, all’ingresso di Assemini provenendo da Decimomannu: 222 bustine contenenti zafferano, una delle spezie più preziose in commercio, sono state prelevate dagli scaffali vicino alle casse e portate via senza pagamento una settimana fa.

I Carabinieri, a Cagliari, hanno trovato la bizzarra refurtiva, dal valore di circa 330 euro, più 100 euro in contanti, in possesso di un 44enne, disoccupato e residente a Cagliari, sottoposto a perquisizione in una via del centro del capoluogo isolano. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e resterà in libertà in attesa del termine del processo. Intanto tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Per acquistare un chilo di zafferano si spende da un minimo di 7 mila euro a un massimo di 25mila per quello in pistilli di produzione italiana. Perciò la spezia è nella lista dei 10 alimenti più preziosi in assoluto. (sa. sa.)

