Furto di trolley, 55enne arrestato 

Un abitante della zona di via Mameli lo ha visto prelevare alcuni trolley da un’auto: immediata la segnalazione ai carabinieri, con l’intervento di una pattuglia del nucleo radiomobile. I militari hanno così bloccato Ivano Cadeddu, 55 anni di Sant’Antioco: secondo le accuse aveva infranto il finestrino di una Fiat 600, portando via delle borse per poi tentare la fuga. L’uomo è finito nelle camere di sicurezza della caserma di via Nuoro per furto aggravato.

Decisivo l’allarme dato da un residente ai carabinieri. Il 55enne aveva già aperto i trolley per prendere alcuni oggetti di valore. Tutta la refurtiva è stata recuperata dai militari e restituita alla proprietaria dell’auto, una 40enne che ha così scoperto del furto e dal danneggiamento della sua vettura. Nel processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto.

