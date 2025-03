Furto di tegole antiche: padre e figlio  finiscono in arresto 

Padre e figlio, titolari di un’impresa edile, sono stati arrestati dai carabinieri a Guasila che li hanno sorpresi mentre, di notte, smontavano il tetto di un casolare di campagna e caricavano le vecchie tegole su un furgone. Arresto convalidato ieri in tribunale. Durante l’udienza è invece stata smontata un’altra accusa a carico dei due: le altre 826 tegole dello stesso tipo che i militari hanno trovato a casa loro erano infatti il frutto di un regalo del parroco.

Succede a Guasila, dove il fenomeno dei furti di tegole antiche dai casolari abbandonati sta assumendo contorni tali da spingere carabinieri della stazione del paese a mettere in atto una serie di servizi di osservazione e controllo mirati, con l’obiettivo di intercettare i responsabili. Nella notte tra giovedì e venerdì una pattuglia ha individuato due uomini “all’opera” in un casolare all’interno di un’area recintata in località Santa Bona Pasqua e sono intervenuti: Giorgio Annis, 64 anni, e suo figlio Andrea, 20, sono stati dichiarati in arresto ed è stata contestata loro la flagranza di reato. A quel punto è scattata anche la perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento delle altre 826 tegole. Il sospetto dei militari era di aver messo le mani sui responsabili dei vari furti. «Abbiamo però dimostrato – spiega invece la loro avvocata, Jessica Zara – che erano state cedute ai miei assistiti dal parroco di Guasila, don Gianmarco Lorrai». A padre e figlio non è stata applicata nessuna misura cautelare, e sono stati loro concessi i termini a difesa: l’obiettivo è di indurre il proprietario del casolare, un 86enne di Guasila, a ritirare la querela facendo così scattare, ai sensi della Riforma Cartabia, l’improcedibilità per il reato. (m. n.)

