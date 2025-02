Furto di rame, i barracelli  recuperano 200 chili 

I barracelli di Sestu hanno recuperato il bottino di un furto di rame nella zona industriale. È accaduto l’altro ieri, poco dopo le 21, in località Is Coras. «Una nostra pattuglia», racconta il comandante Michele Fanni, «ha sorpreso un uomo sospetto, il quale, illuminato dai fari dell’auto di servizio, è scappato facendo perdere le tracce». In fuga e costretto ad abbandonare la refurtiva. «Abbiamo trovato diverse bobine di cavi di rame fasciati e imballati: l’uomo stava cercando di portarli via, dopo dopo il furto in un’azienda vicina».

Una quantità di rame tra i 150 e i 200 chili. La refurtiva è stata prelevata e custodita nella stazione carabinieri di Sestu per essere restituita ai legittimi proprietari. Intanto i militari, guidati dal luogotenente Riccardo Pirali, hanno avviato le indagini per identificare il ladro. «Sono molto soddisfatto. Quanto accaduto dimostra l’utilità di un servizio di sorveglianza nelle nostre campagne e in tutto il territorio», commenta il comandante della compagnia dei barracelli.

Tanti gli episodi simili nel territorio di Sestu, dalle campagne alla città. Lo scorso anno sono stati numerosi i furti di auto e di furgoni; come le effrazioni e i furti nei negozi del centro tra i quali, il caso più importante, quello della cassaforte dell’Iperpan, con un bottino di 65mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA