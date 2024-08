Furto di rame: denunciati due giovani  

Avevano agito di notte, al termine di un’incursione in viale Cimitero, nel cantiere per il completamento della linea della metropolitana leggera. Nel blitz tra il 31 luglio e il primo di agosto, due uomini erano riusciti a portare via un cavo in rame e altro materiale. Il furto, scoperto la mattina dopo, è stato denunciato ai carabinieri. E proprio i militari della stazione di Villanova (dopo aver ricevuto la denuncia presentata dal responsabile del cantiere), grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza presente nella zona, sono risaliti ai due responsabili: un 31enne di Giba e un 25enne di Serramanna sono stati così identificati e denunciati per furto aggravato.

Ci sono volute due settimane di indagini per arrivare a chi, secondo le accuse, si è intrufolato nel cantiere aperta in viale Cimitero per la realizzazione della linea della metropolitana leggera. I due sono riusciti, agendo di notte, a impossessarsi di un cavo in rame, portando via anche altri componenti dal magazzino-deposito del cantiere. Forse non sapevano di essere ripresi dalle telecamere di sorveglianza: alcuni particolari presenti nelle immagini, hanno permesso ai carabinieri della stazione di Villanova di identificare i due presunti responsabili del furto. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA