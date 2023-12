Furto di rame, cadono le accuse 

«Non doversi procedere per mancanza di querela». È questa la formula pronunciata ieri dal giudice del Tribunale di Nuoro, Filippo Orani, nei confronti di Francesco Costantino Contena, nuorese accusato di aver cercato nel 2019 di portarsi via il rame dalla cabina elettrica del mulino Gallisay, dopo aver staccato più volte il contatore generale lasciando al buio centinaia di famiglie in tutta viale Ciusa. Dopo le segnalazioni dei residenti, Contena, 40 anni nuorese, era stato identificato dalla polizia come presunto autore di quel tentato furto attraverso delle impronte trovate sull’attrezzatura usata per cercare di asportare il rame. All’uomo, difeso da Gianfranco Careddu, erano contestate le aggravanti della pubblica fede e interruzione di erogazione di energia e che consentivano, anche senza la querela formale del gestore dell’energia, di portare avanti il processo. Da qui la pubblica accusa aveva sollecitato una condanna ad oltre 3 anni. Ma per l’avvocato Careddu, essendo la cabina in un terreno chiuso da due cancelli, non sussisteva l’esposizione alla pubblica fede. Non solo: il rame che l’uomo avrebbe cercato di rubare era addirittura quello di un cavidotto dismesso. Per questo è caduta la seconda aggravante ed è arrivata il «non luogo a procedere».

