Furto di rame, caccia aperta ai malviventi  

Per risalire ai ladri che alcune giorni fa hanno saccheggiato l’ex call center di Sky a ridosso della statale Carlo Felice, i carabinieri della stazione di Sestu stanno passando al setaccio le immagini di alcune telecamere, interrogando anche alcune persone.

I carabinieri, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, hanno anche effettuato una perquisizione non lontano da Sestu, sicuramente sulle tracce del rame e del materiale portato via, del valore di 200mila euro.Ad agire è stata una banda che ha letteralmente spolpato gli impianti e le centrali elettriche. A denunciare il furto l’imprenditore Salvatore Floris, titolare della Novauto a Cagliari, che nel 2012 ha acquistato il terreno e l’immobile, un tempo sede del più grande call center della Sardegna. Nello stabilimento sono in corso lavori di ristrutturazione per rimettere in sesto l’edificio e riqualificare la zona con la creazione di nuovi parcheggi.

