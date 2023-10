Furto di profumi, nei guai un senzatetto 

Un 42enne senza fissa dimora, noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato ieri dai carabinieri della stazione di Villanova per furto aggravato. L’uomo era entrato da Coin, in via Dante, e aveva rubato due confezioni di profumo da donna per un valore complessivo di 181 euro. Quando l’hanno visto entrare nel negozio gli addetti alla vendita avevano chiamato i carabinieri sospettando che potesse commettere un furto. In effetti, uscito dal centro commerciale senza aver pagato il dovuto, l'uomo si è trovato di fronte i militari, che lo hanno denunciato.

