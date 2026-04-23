Furto di profumi, 27enne in manette 

Il personale di Maury’s di viale Monastir lo ha notato in atteggiamenti sospetti all’interno del punto vendita e ha segnalato subito il tutto ai carabinieri: sono stati poi i militari del nucleo radiomobile a fermare Daniel Ionut Dumitru, 27enne rumeno domiciliato a Villasor, scoprendo che all’interno dello zaino aveva numerosi prodotti di profumeria per un valore di alcune centinaia di euro. Su disposizione del pm, viste le accuse, è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Come ricostruito dai militari, il giovane, un disoccupato con dei piccoli precedenti nel suo passato, avrebbe nascosto alcuni prodotti nello zaino per poi cercare di lasciare il negozio senza pagare. Ma i carabinieri erano già stati avvertiti e lo hanno bloccato: la perquisizione ha confermato i sospetti. Dopo aver trascorso la notte ai domiciliari, ieri mattina è stato processato per direttissima: dopo la convalida, è tornato in libertà in attesa della prossima udienza.

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