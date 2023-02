Furto di profili Facebook, è allarme 

Troppo per non difendersi. Anche perché la sorpresa non era finita. Aveva infatti ricevuto da parte dell’intestatario dell’account la minaccia che se avesse segnalato il profilo, avrebbe pubblicato altre sue foto utilizzando altri account altrettanto fasulli. Una catena difficile da controllare e spezzare se non denunciando il caso alle forze dell’ordine, impegnate da tempo per sconfiggere truffe online, cyberbullismo, crimini della rete e il fenomeno del sextortion che colpisce in modo subdolo e violento adulti spesso fragili ma anche giovanissimi e minorenni. Per non parlare del diffusissimo fenomeno dei leoni e odiatori seriali da tastiera.

Sarebbe lei la ladra delle immagini e sarebbe sempre lei ad essersi sostituita, pur con un falso nome, alla ragazza di Cagliari. Sino a quando la vittima non si è accorta del profilo fasullo di cui era diventata suo malgrado protagonista. Alcuni amici le avevano segnalato la pubblicazione delle sue foto in un profilo sconosciuto e le era bastato poco per trovare riscontri.

Aveva creato un falso profilo su Facebook appropriandosi delle fotografie di un’altra donna ritratta in compagnia del suo fidanzato. Un vero e proprio furto, avvenuto dopo che una selezione delle immagini nella pagina online della sua vittima designata. La protagonista di questa brutta storia, che secondo gli investigatori rientrerebbe a pieno titolo nel fenomeno preoccupante e diffusissimo dei ladri di profili, odiatori da tastiera, è una donna di Assemini.

Quelle immagini pubblicate su Facebook erano associate a un diverso nome e riprendevano momenti gioiosi col suo compagno ed erano accompagnate da frasi e post denigratori.

La scoperta

Troppo per non difendersi. Anche perché la sorpresa non era finita. Aveva infatti ricevuto da parte dell’intestatario dell’account la minaccia che se avesse segnalato il profilo, avrebbe pubblicato altre sue foto utilizzando altri account altrettanto fasulli. Una catena difficile da controllare e spezzare se non denunciando il caso alle forze dell’ordine, impegnate da tempo per sconfiggere truffe online, cyberbullismo, crimini della rete e il fenomeno del sextortion che colpisce in modo subdolo e violento adulti spesso fragili ma anche giovanissimi e minorenni. Per non parlare del diffusissimo fenomeno dei leoni e odiatori seriali da tastiera.

I controlli

A indagare sulla vicenda, dopo la richiesta d’aiuto presentata dalla cagliaritana, sono stati gli investigatori della Sezione reati contro la persona della Squadra Mobile. La strada portava dritta ad Assemini. Le indagini hanno consentito, nel giro di poco tempo, di identificare la presunta autrice del profilo falso, che è stata segnalata all’Autorità giudiziaria per il reato di sostituzione di persona e minaccia. In questi casi è possibile anche che sia disposto l’oscuramento del profilo fasullo.

Il contrasto

Da tempo la Polizia di Stato, come anche la Polizia postale e il Centro operativo per la sicurezza Cibernetica Sardegna, sono impegnati nel contrasto di questo tipo di reati anche quando siano commessi tramite l’utilizzo della rete ed in particolare dei social network. Ora rinnovano l’invito a rivolgersi tempestivamente alla Polizia per segnalare episodi di questo genere, in modo tale da poter fornire una tutela veloce e concreta alle vittime.

