Furto di materiale edile: 45enne in cella 

I movimenti sospetti di un uomo in un cantiere, in piena notte, sono stati segnalati ai carabinieri intervenuti prontamente in via Principe di Piemonte a Pirri: i militari hanno impiegato poco a rintracciare un 45enne, poco dopo in un’altra via, con quindici pannelli in legno portati via dall’area di lavoro. Flavio Melis, 45 anni, è stato così arrestato con l’accusa di furto.

Ieri mattina, nel processo per direttissima, assistito dall’avvocato Simone Vargiu, Melis ha ottenuto i termini a difesa dal giudice che ha fissato la prossima udienza al 22 gennaio per la scelta del rito. Al 45enne è stato disposto l’obbligo di firma.

L’operazione dei carabinieri delle stazioni di Villanova e di Sant’Avendrace è scattata nella notte tra domenica e ieri. La presenza di un uomo all’interno di un cantiere edile è stata segnalata al numero unico di emergenza 112. Melis, secondo le accuse, è stato fermato in via Corridoni: aveva ancora con sè i pannelli (per un valore di 750 euro) sottratti – come ricostruito dai carabinieri – poco prima da via Principe di Piemonte. Il materiale è stato restituito al titolare dell’impresa edile, un 46enne di Settimo San Pietro. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA