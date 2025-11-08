Furto di Halloween, refurtiva recuperata 

Avevano approfittato dell’assenza dei proprietari per compiere un furto nell’abitazione di una famiglia di Iglesias nelle campagne all’uscita della città. Erano persino riusciti a scardinare la cassaforte incassata nel muro e a portare via gioielli, denaro, altri oggetti preziosi e un fucile regolarmente detenuto dal proprietario. Un incubo, nella serata in cui si festeggiava Halloween, che ha lasciato nella disperazione i proprietari che si sono immediatamente rivolti agli agenti del Commissariato. Gli investigatori si sono messi al lavoro nella totale riservatezza (infatti solo ora si è avuto notizia del furto) e hanno abilmente ricostruito le mosse dei ladri sulla base di indizi che hanno portato al luogo in cui il bottino era stato nascosto. Un indagine lampo che, in una settimana, ha permesso ai proprietari di recuperare tutto.

