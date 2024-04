Furto di gasolio, arrestato il guardiano 

Dopo i ripetuti furti di gasolio dai mezzi della nettezza urbana di Etambiente, circa mille i litri spariti da ottobre, lunedì notte i carabinieri di Sestu si sono appostati per cercare di individuare i ladri.

Guardiano in manette

E alla fine nella rete è caduto il guardiano, incensurato, del deposito di “Su Moriscau” utilizzato dalla ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti a Sestu. Il presunto ladro, Francesco Batzella, 49 anni, poche ore dopo è comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari per rispondere del reato di furto aggravato. Il suo legale di fiducia ha chiesto i termini a difesa, accordati dal magistrato che ha convalidato l’arresto, disponendo comunque la scarcerazione dell’indagato. Non è da escludere che il guardiano possa chiedere attraverso il suo legale il ritiro della querela o la messa alla prova del suo cliente con lavori socialmente utili che potrebbero estinguere il reato. La prossima udienza è fissata per il mese di giugno.

Intanto le indagini dei carabinieri di Sestu coordinate dal luogotenente Riccardo Pirali, vanno avanti per far luce sugli altri furti di gasolio iniziati da ottobre. Il guardiano del deposito di Su Moriscau, al momento è accusato solo del furto dell’altra notte.

L’inchiesta

L’operazione è scattata dopo che l’azienda ha denunciato la sparizione negli ultimi mesi di almeno mille litri di gasolio. Due giorni fa c’è stato un vertice nella caserma di Sestu tra i militari della Stazione e il capitano Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu. Si è così deciso di provare con un appostamento. Proprio nella circostanza sarebbe stato notato un uomo “svuotare” con una pompa speciale il serbatoio di gasolio di un mezzo facendo il pieno della sua auto e riempendo poi un bidone da 40 litri nascosto nel bagagliaio. I carabinieri sono così usciti allo scoperto bloccando e arrestando l’uomo: si trattava appunto del guardiano del deposito che è stato subito accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in arresto per furto aggravato. Ieri l’udienza in Tribunale, la convalida dell’arresto e la scarcerazione in attesa della nuova udienza di giugno.

L’altro caso

I carabinieri di Sestu indagano anche su un altro recente furto di gasolio avvenuto in un’altra azienda sulla statale 131. Diverse le persone interrogate. Si stanno esaminando anche le immagini di alcune telecamere che potrebbero consentire di individuare gli autori.

