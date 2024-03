Furto di gamberoni: giovane denunciato 

Ha nascosto due confezioni di gamberoni e quando ha cercato di uscire dal supermercato di via Santa Gilla ha spintonato chi gli chiedeva se avesse pagato la merce. Il giovane si è allontanato in tutta fretta, ma non ha fatto molta strada: il vigilantes, in servizio alla società Tiger, lo ha seguito dando anche l’allarme ai carabinieri. E in viale Sant’Avendrace è stato bloccato. La merce rubata è stata recuperata e il giovane è stato denunciato.

Il movimentato episodio è avvenuto in via Santa Gilla. Il ragazzo è stato notato mentre camminava tra le corsie del supermercato. Si è impossessato di due scatole di gamberoni e si è diretto verso l’uscita, senza pagare. Ha poi spintonato alcune persone che aveva davanti per fuggire. C’è stata un po’ di apprensione. Immediatamente il personale della sicurezza lo ha inseguito mentre dava l’allarme ai carabinieri. Così una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia ha intercettato il giovane in viale Sant’Avendrace, poco prima della salita di via San Michele. Accompagnato in caserma, è stato poi denunciato per furto aggravato. La merce, una volta recuperata, è stata restituita al responsabile del punto vendita. (m. v.)

