Furto di capi d’abbigliamento: un giovane in manette 

Accusato di un furto di capi di abbigliamento a “Le Vele” di Quartucciu, un algerino di 18 anni, richiedente asilo e domiciliato a Villanovaforru, è stato arrestato dai carabinieri dopo che era stato bloccato e preso in consegna dai vigilantes del grande Centro commerciale. Il ragazzo è finito poi ai domiciliari prima del processo per direttissima.

Tutto è accaduto alle 18,30 di mercoledì scorso: dopo aver spaccato con arnesi da scasso i dispositivi anti-taccheggio di diversi capi di abbigliamento (per un valore complessivo di 450 euro) e averli nascosti nel proprio giubbotto, il giovane si è avviato verso l'uscita, superando la barriera delle casse senza pagare. I suoi movimenti non sono sfuggiti alle guardie giurate che lo hanno seguito, mettendosi in contatto anche con i carabinieri della centrale operativa di Quartu. I militari sono arrivati immediatamente, prendendo in consegna il ragazzo, recuperando la refurtiva e consegnandola al gestore del punto vendita.

Il giovane è stato poi accompagnato nella caserma di via Milano dove è stato identificato e, su disposizione del pm di turno, dichiarato in arresto per furto. Ieri mattina nel processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma in attesa della prossima udienza. (ant. ser.)

