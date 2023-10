Furto di 110 chili di cozze  

Le segnalazioni di furti erano arrivate nei giorni precedenti e martedì notte un blitz della squadra nautica della questura di Oristano ha sorpreso gli autori del colpo. Avevano già caricato nella imbarcazione 11 sacchetti di cozze, in totale 110 chili, prelevati da un allevamento. Il bottino sarebbe stato trasferito nel furgone in sosta nello spiazzo del canale scolmatore di Cabras. Gli agenti hanno, così, arrestato Alessio Pili, 45 anni, disoccupato, e Marco Tratzi, 35, pescatore della cooperativa Santa Rita, che aveva il furgone della società (naturalmente estranea all’episodio ed è rappresentata dall’avvocata Paola Flore).

Il furto

Ieri mattina i due uomini sono comparsi in aula per la convalida del fermo davanti alla giudice Cristiana Argiolas. È stato sentito uno dei poliziotti intervenuti martedì notte e ha ricostruito quanto accaduto. A partire dalla segnalazione del furto in atto che ha fatto scattare l’intervento della squadra nautica. Arrivati all’altezza del canale scolmatore di Cabras, i poliziotti hanno visto un furgone parcheggiato e alcune persone intente a scaricare i sacchi di cozze da una barca al mezzo a terra. I poliziotti si sono avvicinati illuminando con le luci dell’auto e torce; a quel punto hanno intimato l’alt e in quel momento due si sono dileguati a bordo della barca, mentre Pili e Tratzi sono stati fermati. Il primo indossava ancora la muta.

L’udienza

La parola, poi, è andata al pm Valerio Bagattini che ha chiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari, sottolineando la rilevanza sociale dell’episodio e le aggravanti a esso collegate, e le continue e frequenti segnalazioni. L’avvocata Cristina Puddu ha voluto, invece, soffermarsi su un punto: si tratta di un solo episodio, non di tanti e ha quindi chiesto l’obbligo di dimora. La giudice Argiolas ha, successivamente, disposto l’obbligo di dimora per Tratzi a Cabras, mentre per Pili a Oristano, entrambi non possono uscire dalle 22 alle 6 del mattino. L’udienza è stata aggiornata a lunedì 23 per il processo. L’avvocata Puddu e i due giovani valuteranno se percorrere la strada di eventuali riti alternativi.

