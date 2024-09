Furto con spaccata in un bar: un 36enne finisce ai domiciliari 

I poliziotti lo hanno rintracciato sull’auto usata per scappare dopo il colpo messo a segno in un bar a Genneruxi: Michael Deidda, 36 anni, è così finito in manette con l’accusa di furto aggravato.

Il blitz è stato segnalato da alcuni testimoni che hanno notato la vetrata del locale danneggiata e un uomo allontanarsi su una vettura. Gli agenti delle volanti hanno avviato le ricerche del ladro scappato con 250 euro circa e alcune bottiglie di alcolici. Il 36enne, corrispondente alle descrizioni e a bordo dell’auto segnalata, è stato fermato in via Quirra: recuperati due cacciaviti, un martello e alcune bottiglie portate via dal bar. Nel processo per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

