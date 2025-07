Furto con scasso, un doppio colpo 

Le mazze e il piccone utilizzati per sfondare il muro e scassare la vetrina sono stati abbandonati tra gli scaffali. Saranno passate al setaccio dagli esperti del Ris che dovranno accertare l’eventuale presenza di tracce. Anche se, da una prima visione dei filmati delle videocamere, i due banditi che hanno svaligiato il centro commerciale Trony di Tortolì indossavano i guanti, oltre al passamontagna. Quasi certamente la banda che ha assaltato il negozio di Baccasara contava più di due elementi, con qualche complice che ha sorvegliato l’area esterna dove, prima della fuga, è stato aperto un estintore che ha creato una densa nube. È ancora da quantificare il bottino, ma i banditi sono fuggiti con decine di smartphone e qualche accessorio.

L’assalto

Era da poco passata l’una e mezza della notte tra domenica e ieri. La zona industriale di Tortolì è stata presa di mira da una banda di ladri. Prima i malviventi sono entrati in una lavanderia, la cui sede è vicina a Trony. Da qui hanno portato via un migliaio di euro e un estintore. In un attimo hanno raggiunto il centro commerciale. Uno dei componenti del commando è arrivato nel piazzale adiacente il magazzino alla guida di un trattorino, che non è stato utilizzato e forse era il piano b dei ladri nel caso non fossero riusciti a sfondare il muro di confine tra l’officina di una concessionaria e Trony. Hanno imbracciato mazze e picconi e, dopo aver sfondato la parete divisoria, si sono trovati all’interno dove hanno fatto razzia di smartphone. L’allarme è scattato subito, ma quando sul posto sono arrivati la guardia e i responsabili della banda non c’era più traccia.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno sentito i responsabili dell’attività commerciale e acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza di cui sono dotate tutte le attività ospitate nel maxi capannone. In attesa dei risultati degli esami del Ris sugli elementi sequestrati, compreso il piccolo trattore. È certo che nell’area vendite abbiano agito due persone, i cui movimenti sono ora al vaglio del personale dell’Arma. Per tutta la giornata di ieri il negozio è rimasto chiuso per favorire le pulizie e permettere ai carabinieri di compiere ulteriori indagini. Forse oggi la riapertura.

RIPRODUZIONE RISERVATA