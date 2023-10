Furto al supermercato, due arresti 

La segnalazione è arrivata alla questura e nel giro di pochi minuti i poliziotti sono arrivati al supermercato Mauri’s, sulla strada per Santa Giusta. Gli agenti hanno bloccato una coppia di giovani nomadi che avevano rubato alcuni oggetti, fra cosmetici e giocattoli, dal valore di 39 euro in totale. I poliziotti della Squadra mobile hanno poi effettuato una perquisizione nel camper dove i due giovani abitano.

Ieri mattina in Tribunale si è svolto il processo per direttissima davanti alla giudice Serena Corrias: è stato sentito uno dei poliziotti che ha fatto l’intervento lunedì sera. Poi la parola al pubblico ministero Marcello Floris che ha chiesto la misura del divieto di dimora per la donna e il carcere per il compagno. Mentre la difesa, l’avvocata Romina Pinna (che sostituiva il collega Ignazion Ballai) ha chiesto l’obbligo di firma per entrambi, una misura meno restrittiva.

La giudice Serena Corrias ha disposto il divieto di dimora in Sardegna per lui e il divieto di dimora a Oristano per la compagna. Ha fissato una ulteriore udienza al 21 novembre: si discuterà con il rito abbreviato per il giovane e il patteggiamento per la donna. ( p. m. )

