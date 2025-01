Furto al ristorante, filmato il ladro 

Parte dell’incasso del pranzo di sabato, documenti d’identità, le chiavi delle case dei proprietari, ora sorvegliatissime, in attesa che in giornata siano sostituite le serrature, e alcune carte di credito, subito bloccate. È il bottino messo insieme nella trattoria “La Balena”, in via Santa Gilla, da un uomo che aveva cenato nel locale. E che, ovviamente, è andato via senza pagare, ma il cui viso è stato immortalato dal sistema di videosorveglianza.

I titolari del ristorante, che hanno consegnato ai carabinieri le posate con le impronte del ladro-truffatore assieme alle sue immagini, gli hanno lanciato un appello su Facebook affinché rimedi al danno causato mentre lavoravano per la cena di sabato. Cristiana e Gigi Sedda chiedono al ladro di restituire ciò che ha rubato. Nel frattempo una ragazza, in via Cadello, ha trovato un astuccio contenente i documenti dei titolari. Molti clienti de “La Balena” sono pronti a testimoniare.

