Furto in un supermercato e tentato furto in un ottico ieri sera a Isili. Fermati tre giovani stranieri grazie anche alla prontezza del titolare del negozio di occhiali, che ha chiamato subito i carabinieri, e di alcuni ragazzi, che hanno contribuito a trovare uno dei fuggitivi e la refurtiva (e hanno ricevuto i complimento dell’Arma). Pare inoltre che i tre abbiano seguito due ragazze che passeggiavano ma Angela Bellomo, comandante della Compagnia dei carabinieri di Isili, non ha ancora confermato la notizia. Le indagini sono ancora in corso e si attende che si faccia chiarezza sulla dinamica dei fatti.

Tanto spavento per tutti, comunque, molte persone si sono riversate in strada per capire cosa stesse accadendo visto che le macchine dei militari hanno attraversato il paese a sirene spiegate. Isili solo in rari casi si è trovata a vivere situazioni di questo genere. Bisognerà aspettare questa mattina per avere l’ufficialità su quanto accaduto realmente. (s. g.)

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