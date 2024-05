Furto al discount, una 62enne nei guai 

Una dipendente dell’Inps bloccata all’uscita di un discount di viale Marconi con il carrello della spesa pieno, ma senza aver pagato nulla, e un disoccupato fermato con dei prosciutti portati via da un market del centro. Le due persone, dopo essere state intercettate dai vigilantes, sono state identificate dai carabinieri arrivati sul posto. Per entrambe è scattata la denuncia. Nel caso della donna (62 anni), le guardie giurate l’hanno vista uscire dall’ingresso quando le sbarre si sono aperte per l’ingresso di un cliente. Nel carrello aveva merce per 140 euro. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA