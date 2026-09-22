Furto al cantiere del bancomat 

Era da anni che a Talana aspettavano l’installazione del bancomat. Il Banco di Sardegna ha concesso il nulla osta e nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per il montaggio dello sportello automatico. Ma durante la notte, una banda di ladri è entrata in azione rubando l’attrezzatura edile all’impresa del Cagliaritano incaricata dal committente. Oltre alla betoniera, i malviventi hanno portato via utensili e altri prodotti di ferramenta che gli operai stavano utilizzando per allestire la saletta interna (con parete impreziosita da una gigantografia della piazza del paese negli anni Cinquanta) alla filiale di via Vittorio Emanuele in cui il Gruppo Bper ha individuato lo spazio adeguato al servizio.

Ladri in azione

Della banda nessuna traccia. Chi ha rubato l’attrezzatura è fuggito tra le strade del paese senza lasciare, almeno apparentemente, elementi utili all’attività investigativa. Sono stati gli operai dell’impresa, quando l’indomani mattina sono arrivati in cantiere, ad appurare l’ammanco dei materiali. «Un atto inqualificabile», ha commentato il sindaco di Talana, Christian Loddo. «Per anni abbiamo portato avanti un dialogo con il Banco di Sardegna, con l’obiettivo di integrare un servizio alla collettività, e poi quando si arriva alla svolta accadono questi fatti». Per creare un momento di riflessione, il primo cittadino ha convocato anche un Consiglio comunale straordinario per domani alle 19. «Sarà una riflessione comunitaria», ha detto il sindaco. «Come amministrazione esprimiamo solidarietà all’impresa e condanniamo il vile gesto».

Verso l’attivazione

Il furto subito non ha scoraggiato l’impresa: ieri il bancomat è stato installato e oggi, salvo imprevisti, dovrebbe essere operativo. «Il bancomat - ha aggiunto il sindaco - è un’occasione, una sfida e un servizio per la nostra comunità che non ha mai beneficiato di questo servizio». Sono in corso anche dialoghi con Poste Italiane per l’installazione del postamat. «Intanto - ha concluso Loddo - ringrazio il Banco di Sardegna e soprattutto l’architetto Gavino Camboni per il lavoro svolto e per l’impegno finanziario speso per la realizzazione del locale. Ringrazio l’impresa per aver realizzato in così poco tempo il lavoro e per non essersi lasciata gettare nello sconforto dopo il gesto dell’altra notte».

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