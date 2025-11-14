VaiOnline
Torregrande.
15 novembre 2025 alle 00:32

Furto al camping e l’auto si impantana, 29enne in carcere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Avevano studiato il colpo nei dettagli. Ma non avevano messo in conto una serie di imprevisti che, due giorni fa, hanno mandato all’aria il furto nel campeggio Spinnaker di Torregrande. I due ladri, incappucciati, prima sono stati notati da un giovane che correva in pineta e ha dato l’allarme. Poi sono rimasti impantanati con l’auto infine uno è stato bloccato dai carabinieri della Radiomobile mentre il complice è riuscito a scappare. Gian Mario Murtas, 29 anni di Cabras, è finito nel carcere di Massama (l’arresto è stato convalidato dal giudice).

Il rocambolesco furto è avvenuto poco dopo le 7: i due sono riusciti a entrare nel camping e si sono diretti subito nel magazzino dove erano custoditi un gruppo elettrogeno, trapani e smerigliatrici. Hanno sistemato i vari attrezzi (per un valore di 7mila euro) in una minicar del camping e poi li hanno caricati sulla Lancia Y con cui avevano raggiunto la borgata. La scena è stata notata da un ragazzo che, mentre correva, è stato testimone del furto ed è stato pure minacciato dai due. Ma non si è fatto intimorire e ha dato l’allarme. Nel frattempo i ladri hanno provato a scappare ma l’auto è rimasta bloccata fra la sabbia e il fango dello sterrato. Murtas è stato bloccato dai carabinieri della Radiomobile, la refurtiva è stata recuperata e restituita. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Giunta, la staffetta tra Satta e Agus diventa un giallo

Slitta ancora il cambio all’Agricoltura, oggi confronto Progressisti-presidente 
Roberto Murgia
L’intervista

«Le strade? Più intelligenti dei nostri errori»

«Michele non avrebbe mai sopportato che la rassegnazione bloccasse il paese: ora servono fatti» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Negli atti dell’inchiesta la ragnatela di enti del sospetto raggiro

Conservatoria, il 18 l’interrogatorio per Sanna e gli altri due arrestati 
Francesco Pinna
La trasmissione

Malattie reumatologiche, percorsi di cura adeguati caso per caso

La qualità della vita dei pazienti può essere gravemente limitata 
Protesta

Studenti in piazza, scontri e tensioni

Manifestazioni in 50 città italiane (anche a Cagliari): «Siamo in ventimila» 
Il conflitto

Mosca scatena l’inferno su Kiev

Almeno 6 vittime nell’attacco alla capitale, anche due bambini tra i 35 feriti 