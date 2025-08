Furto al Bingo Palace: i carabinieri bloccano un 18enne nel locale 

Dopo aver mandato in frantumi il vetro di una finestra, è entrato all’interno del Bingo Palace di Pirri. Un’incursione avvenuta durante la notte tra martedì e ieri notata da alcune persone che vivono nella zona: immediata la segnalazione al 112 e l’intervento delle pattuglie del nucleo radiomobile della Compagnia. I militari hanno così bloccato un giovane, Marouf Zour, cagliaritano di 18 anni residente a Maracalagonis, che si trovava ancora all’interno del locale: aveva con sé numerosi biglietti del “Gratta e Vinci” e delle confezioni di sigarette. È così scattato l’arresto per furto aggravato. Per questo episodio ieri mattina è stato processato per direttissima: assistito dall’avvocata Stefania Scamutzi, ha patteggiato 8 mesi con pena sospesa e 200 euro di multa.

Ma sul diciottenne sono in corso ulteriori indagini. Perché i carabinieri, sempre la stessa notte, sono intervenuti per altri furti in due bar sempre a Pirri. Anche in questo caso sono stati rubati alcuni prodotti. I militari della Compagnia, coordinati dal comandante Simone Anelli, sono al lavoro per capire se il giovane arrestato per il furto al Bingo Palace possa essere collegato anche agli altri due colpi. Elementi utili potrebbero arrivare dai sistemi di videosorveglianza. (m. v.)

