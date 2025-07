Furto al bar, quattro denunce 

Erano arrivati ad Arbatax per lavorare ma si sono inguaiati svaligiando il bar Bounganvillea. Quattro giovani provenienti dal sud Italia sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Lanusei: la Procura contesta loro il reato di furto con scasso. Per il locale di Natale Canu, imprenditore da tempo trapiantato a Tortolì dove possiede anche una farmacia e una parafarmacia, è il sesto assalto nella sua storia. Magro il bottino del furto: pacchetti di sigarette e alcune bottiglie di alcolici. È stato possibile risalire alla loro identità grazie ai filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza di cui è dotato il bar affacciato su piazza Porto Frailis.

Il fatto

L’episodio risale allo scorso fine settimana. Dopo una giornata di lavoro in una struttura turistica del territorio, i quattro hanno trascorso la serata tra i locali della baia. A tarda sera si sono spostati sulla spiaggia di Porto Frailis. Da qui, poco prima dell’alba, la combriccola ha raggiunto il bar Bounganvillea, a quell’ora era ancora chiuso, e dopo aver forzato la porta d’ingresso principale ha raggiunto lo scaffale delle sigarette. Una volta all’interno ha fatto razzia anche di alcune bottiglie di alcolici, mentre uno di loro ha pure scassato il registratore di cassa dove, però, il proprietario non aveva lasciato banconote. Qualche passante, che si è accorto del trambusto all’interno del locale, ha chiamato i carabinieri.

Perquisiti

All’arrivo dei militari i quattro erano già fuggiti, ma la loro provenienza è stata accertata nel giro di pochi minuti tanto che il personale dell’Arma ha raggiunto la struttura dove sono stati assunti per la stagione. Qui hanno avviato la perquisizione, recuperando la merce rubata poco prima.I presunti responsabili dell’assalto al Bouganvillea sono stati interrogati dai carabinieri che hanno messo a verbale le loro versioni. Davanti al giudice dovranno rispondere di furto con scasso. Per il locale di Porto Frailis è il sesto episodio analogo. In passato si sono verificate rapine a mano armata, ma con bottino esiguo come in quest’ultima circostanza. Che però, rispetto ad alcuni fatti avvenuti tempo addietro, è stata ripresa dagli occhi elettronici, risultati determinanti per la ricostruzione.

